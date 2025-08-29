Какие услуги не повлияют на условия кредита: ответ дал эксперт ЦБ

Российские банки всё реже прибегают к недобросовестным практикам, связанным с навязыванием клиентам дополнительных услуг при оформлении кредитов. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
По его словам, ситуация на рынке заметно улучшилась, однако полностью искоренить проблему пока не удалось. Как отметил Мамута, количество нарушений, связанных с навязыванием платных услуг, с каждым годом снижается. Этому способствует ужесточение контроля со стороны регулятора.
«С начала года мы выявили несколько фактов подключения платных услуг без согласия клиентов, в том числе в крупных банках. Провели работу с нарушителями — они исключили нехорошие практики и вернули деньги», — рассказал Мамута.
По информации Банка России, с 2024 года финансовые организации обязаны разделять дополнительные услуги на две группы. К первой группе относятся услуги, влияющие на процентную ставку по кредиту, например, страхование, при отказе от которого ставка может увеличиться.
Ко второй группе причислены услуги, не связанные с условиями кредитования, такие как телемедицина или подписка на онлайн-кинотеатр. Для каждой категории клиентам необходимо оформлять отдельное заявление — в бумажном или электронном виде, которое можно либо подписать, либо отклонить.
Михаил Мамута объяснил, что это нововведение призвано сделать процесс оформления кредита более прозрачным и защитить заёмщиков от ненужных расходов. Напомним, в июле Центробанк снизил ключевую ставку до 18%. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что ключевая ставка не будет находится на высоком уровне бесконечно долго.