Россиян предупредили о последствиях отказа от страховки по кредиту

Россияне при получении кредита в банки могут отказаться от полиса страхования, однако в это случае процентная ставка по такому займу повыситься. Об этом «Комсомолке» рассказал Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.
«Вы можете отказаться от страховки, но ставка будет выше. Такое возможно. Ведь полис защищает банк от риска неплатежа. Если его нет, то этот риск банк закладывает в ставку», — отметил эксперт, отвечая на вопрос, возможно ли отказаться от страховки при получении кредита.
При этом глава службы объяснил, что есть такие страховые продукты, которые вообще ни на что не влияют, но их заемщику продали вместе с кредитом как обязательные. От них можно отказаться, добавил он.
По словам Мамута этот процесс между банком и потребителем стал более прозрачным.
Как писал сайт KP.RU, ранее Верховный суд напомнил заемщикам некоторые правила заключения договора страхования. Инстанция указала на запрет навязывания банками конкретной страховой организации. Заемщик имеет право на заключение договора страхования в любой компании.