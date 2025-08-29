В Прикамье создали управление комплексного развития территории

Как уточнили в минимуществе, управление КРТ было создано при центре технической инвентаризации (ЦТИ) в этом году. По данным сайта ЦТИ, управление комплексного развития территории жилой застройки возглавляет Елена Долгих, а отдел подготовки комплексного развития территории нежилой застройки — Светлана Герасимова.