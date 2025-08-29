В Прикамье создали управление комплексного развития территории

Министр обратила внимание, что возглавляемое ею ведомство теперь курирует все четыре вида механизма комплексного развития: КРТ жилой, нежилой застройки, КРТ незастроенных земельных участков и КРТ по инициативе правообладателя. «На базе нашего подведомственного учреждения “Центр технической инвентаризации” создано управление комплексного развития территории», — рассказала Лариса Ведерникова.
Как уточнили в минимуществе, управление КРТ было создано при центре технической инвентаризации (ЦТИ) в этом году. По данным сайта ЦТИ, управление комплексного развития территории жилой застройки возглавляет Елена Долгих, а отдел подготовки комплексного развития территории нежилой застройки — Светлана Герасимова.
ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» оказывает комплекс услуг по кадастровой оценке, комплексному развитию территорий, технической инвентаризации, геодезии, картографии, кадастровой деятельности, проектным и изыскательским работам. Образовано в 2003 году.