Посол РФ рассказал о торговых контактах Пекина и Москвы: каков прогноз

Российско-китайские торговые отношения могут выйти на новые уровни. Сейчас товарооборот снизился, однако стороны смогут решить проблемы. Такое мнение выразил российский посол в Китае Игорь Моргулов, транслирует РИА Новости.
Он сообщил, что базу для расширения товарооборота «формируют совместные проекты». Они могут быть разработаны в самых разных областях.
«Убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия», — заверил Игорь Моргулов.
Вскоре в Пекине состоится парад, посвященный 80-летию победы. В том числе, Китай посетит президент России Владимир Путин. При этом лидеры США и стран Западной Европы не прибудут на торжество.