Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ рассказал о торговых контактах Пекина и Москвы: каков прогноз

Посол РФ Моргулов: Россия и КНР могут выйти на новые уровни торговых контактов.

Источник: Комсомольская правда

Российско-китайские торговые отношения могут выйти на новые уровни. Сейчас товарооборот снизился, однако стороны смогут решить проблемы. Такое мнение выразил российский посол в Китае Игорь Моргулов, транслирует РИА Новости.

Он сообщил, что базу для расширения товарооборота «формируют совместные проекты». Они могут быть разработаны в самых разных областях.

«Убежден, что все эти проблемные моменты являются решаемыми, и мы сможем выйти на новые горизонты внешнеторгового взаимодействия», — заверил Игорь Моргулов.

Вскоре в Пекине состоится парад, посвященный 80-летию победы. В том числе, Китай посетит президент России Владимир Путин. При этом лидеры США и стран Западной Европы не прибудут на торжество.