Власти Новосибирска восстановили движение по дамбе Октябрьского моста

Движение по ключевой транспортной артерии полностью открыто после полутора месяцев ремонтных работ.

Источник: соцсети

29 августа в Новосибирске полностью восстановлено движение по дамбе Октябрьского моста, которая была повреждена в результате сильного ливня 17 июля.

Как сообщил мэр города Максим Кудрявцев, «Уложен новый асфальт, движение открыто в полном объёме», отметив, что на время ремонтных работ, включавших укрепление грунта и монтаж новых систем водоотведения, приходилось сужать крайние полосы дороги.

После происшествия на объекте был введён режим повышенной готовности, а специалисты не только устранили последствия размыва грунта, но и установили дополнительные системы для приёма дождевой воды, которые теперь будут отводить её в магистральную канализацию, что предотвратит подобные инциденты в будущем.

Октябрьский мост является ключевым элементом транспортной инфраструктуры Новосибирска, соединяющим левый и правый берега Оби, и его полноценное функционирование критически важно для обеспечения бесперебойного движения в городе.