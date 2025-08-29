Власти Новосибирска восстановили движение по дамбе Октябрьского моста

После происшествия на объекте был введён режим повышенной готовности, а специалисты не только устранили последствия размыва грунта, но и установили дополнительные системы для приёма дождевой воды, которые теперь будут отводить её в магистральную канализацию, что предотвратит подобные инциденты в будущем.