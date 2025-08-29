В Перми подписали приказ о КРТ со строительством автовокзала в Верхних Муллах

Новый автовокзал в микрорайоне Верхние Муллы с прилегающей инфраструктурой разместят на ш. Космонавтов займет площадь 7,78 га. Высота здания составит не более четырех этажей. Для реализации КРТ изымут семь земельных участков под частными домами на ул. Заливной, снесут 16 частных домов и здание на ш. Космонавтов, 305.