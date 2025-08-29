В Перми подписали приказ о КРТ со строительством автовокзала в Верхних Муллах

Краевое Минимущества подписало приказ о комплексном развитии территории (КРТ) «Автовокзал» в Свердловском районе Перми и на ш. Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы.
На месте старого «Автовокзала» и прилегающей к нему территории возведут жилой комплекс с предельной высотой зданий в 30 этажей без учета количества подземных этажей. Предельное количество подземных этажей не устанавливается и определяется проектной документацией.
Здание «Автовокзала» на ул. Революции, 68 и здание на ул. Механошина, 28 подлежат сносу. Общая площадь двух контуров КРТ составит 2,29 га.
Новый автовокзал в микрорайоне Верхние Муллы с прилегающей инфраструктурой разместят на ш. Космонавтов займет площадь 7,78 га. Высота здания составит не более четырех этажей. Для реализации КРТ изымут семь земельных участков под частными домами на ул. Заливной, снесут 16 частных домов и здание на ш. Космонавтов, 305.
Краевые власти считают, что строительство современного автовокзала позволит разгрузить центр Перми от транспортных потоков. На этом месте появится совершенно новый транспортный узел в Прикамье.