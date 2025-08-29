Кили для двух новых судов заложили в Самаре 28 августа

В Самаре 28 августа заложили кили для двух новых судов проекта «МПКС-L». Строить их будет ЗАО «Нефтефлот» для Самарского речного пассажирского предприятия, а проект разработала группа компаний «Р-Флот».
— Суда предназначены для регулярных перевозок на местных и пригородных линиях внутренних водных путей Самары и Самарской области, — прокомментировала пресс-служба «Нефтефлота».
В Самарской области уже используют суда проекта «МПКС». В ноябре 2024 года в регион прибыл «Гавриил Державин». А в нынешнем навигационном сезоне новое пассажирское судно начало курсировать между Самарой и Рождествено.