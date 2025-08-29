Юрий Слюсарь: в следующем году в Таганроге начнутся испытания Бе-200 на новых отечественных двигателях

«Основной драйвер развития ТАНТК имени Бериева связан с прохождением испытаний на новом двигателе ПД-8. По тем графикам, которые сейчас актуальны, до конца года на завод должны поступить первые два двигателя, которыми будет дооборудован опытный самолёт Бе-200. А к концу следующего года должна стартовать программа испытаний уже на новом двигателе. Она поддержана Минпромторгом, есть опыт работы. Важно провести весь объем опытно-конструкторских работ, подготовку к производству и запуск в серию. Я уверен, что коллектив завода, в первую очередь конструкторский коллектив, с этой задачей справится», — сказал Юрий Слюсарь.