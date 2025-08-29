Юрий Слюсарь: в следующем году в Таганроге начнутся испытания Бе-200 на новых отечественных двигателях

Отечественный двигатель ПД-8 разработан для линейки летательных аппаратов — это Суперджет, вертолет Ми-26 и Бе-200. Двигатель создавался, в том числе, с учетом требований этого самолета.
«Основной драйвер развития ТАНТК имени Бериева связан с прохождением испытаний на новом двигателе ПД-8. По тем графикам, которые сейчас актуальны, до конца года на завод должны поступить первые два двигателя, которыми будет дооборудован опытный самолёт Бе-200. А к концу следующего года должна стартовать программа испытаний уже на новом двигателе. Она поддержана Минпромторгом, есть опыт работы. Важно провести весь объем опытно-конструкторских работ, подготовку к производству и запуск в серию. Я уверен, что коллектив завода, в первую очередь конструкторский коллектив, с этой задачей справится», — сказал Юрий Слюсарь.
У самолета хорошие перспективы. Юрий Слюсарь подчеркнул, что самолет-амфибия востребован.
«В мире нет самолета с таким уникальным сочетанием летно-технических характеристик и эффективности функций пожаротушения. ТАНТК делает то, что не делает ни один авиастроительный завод в стране», — подчеркнул глава региона.
Напомним, установку отечественных двигателей ПД-8 на самолеты-амфибии Бе-200 врио губернатора Юрий Слюсарь обсуждал с Президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в Кремле 18 августа. Глава государства позитивно оценил характеристики двигателя.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.