Белстат обнародовал зарплаты учителей в Беларуси. Это следует из статистического обзора ко Дню знаний, опубликованного на официальном сайте Национального статистического комитета.
По информации Белстата, численность учителей (включая совместителей) в школах на начало 2024 / 2025 учебного года была 102,3 тысячи человек. В среднем на одного учителя приходилось 11 учеников по Беларуси. В городских школах — 12, в сельских — шесть.
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата учителей в период с января по июль 2025 года составила 2526,4 рубля. Это на 23,3% больше, чем за указанный период 2024 года.