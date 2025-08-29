Ричмонд
Белстат обнародовал зарплаты учителей в Беларуси

Белстат сказал, сколько зарабатывают учителя в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат обнародовал зарплаты учителей в Беларуси. Это следует из статистического обзора ко Дню знаний, опубликованного на официальном сайте Национального статистического комитета.

По информации Белстата, численность учителей (включая совместителей) в школах на начало 2024 / 2025 учебного года была 102,3 тысячи человек. В среднем на одного учителя приходилось 11 учеников по Беларуси. В городских школах — 12, в сельских — шесть.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата учителей в период с января по июль 2025 года составила 2526,4 рубля. Это на 23,3% больше, чем за указанный период 2024 года.