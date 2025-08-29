В Самаре минприроды и ГИБДД проверили около 100 мусоровозов

В Самаре региональное министерство природных ресурсов и экологии совместно с ГИБДД и департаментов городского хозяйства провели грузовые машины, которые перевозят отходы. Они смотрели, имеются ли документы для транспортировки и передачи отходов, а также обращали внимание на наличие на машинах специального знака с указанием класса отходов.