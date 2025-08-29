Ричмонд
В Самаре минприроды и ГИБДД проверили около 100 мусоровозов

В Самаре прошел рейд среди грузовиков, которые перевозят отходы.

Источник: минприроды Самарской области

В Самаре региональное министерство природных ресурсов и экологии совместно с ГИБДД и департаментов городского хозяйства провели грузовые машины, которые перевозят отходы. Они смотрели, имеются ли документы для транспортировки и передачи отходов, а также обращали внимание на наличие на машинах специального знака с указанием класса отходов.

— Цель — профилактика нарушений при транспортировании, — отметила пресс-служба минприроды Самарской области.

По итогам рейда было составлено 15 протоколов о нарушениях. За отсутствие документов налагается штраф. Для физлиц он составляет 3000 рублей, а для юрлиц — 250 тысяч рублей.