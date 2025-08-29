Узбекистан начнет признавать лекарства, одобренные ВОЗ

После госрегистрации узбекским и зарубежным производителям на 5 лет будут выдавать регистрационное удостоверение. При этом все бессрочные удостоверения, выданные ранее местным производителям, также приравниваются к 5 годам с даты вступления в силу указа, то есть с 23 августа.