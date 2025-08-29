Евро подорожал, доллар остался на месте. Курсы валют на 29 августа

1 доллар США — 2,9769 рубля (-0,03% по сравнению с 28 августа);
На пятницу, 29 августа, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 доллар США — 2,9769 рубля (-0,03% по сравнению с 28 августа);
1 евро — 3,4676 рубля (+0,47%);
100 российских рублей — 3,6928 рубля (+0,01%);
10 китайских юаней — 4,1473 рубля (+0,19%);
10 польских злотых — 8,1245 рубля (+0,60%).