Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евро подорожал, доллар остался на месте. Курсы валют на 29 августа

На пятницу, 29 августа, Национальный банк Беларуси установил следующие курсы валют:

Источник: Смартпресс

1 доллар США — 2,9769 рубля (-0,03% по сравнению с 28 августа);

1 евро — 3,4676 рубля (+0,47%);

100 российских рублей — 3,6928 рубля (+0,01%);

10 китайских юаней — 4,1473 рубля (+0,19%);

10 польских злотых — 8,1245 рубля (+0,60%).