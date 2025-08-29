Россиян предупредили о зарплатных запретах с 1 сентября

В России с 1 сентября вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые коснутся и работодателей, и работников. Так, будет запрещено уменьшать зарплаты сотрудников более чем на 20%, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.
«Этой нормой мы защищаем работников от необоснованных штрафов и прочих недоплат со стороны недобросовестных работодателей», — сообщил собеседник агентства.
Работодатели с сентября не смогут урезать заработок подчиненных после лишения премий или части оклада более чем на 20%. Так что теперь невозможно будет лишить сотрудника значительной части его основного дохода.
Кроме того, вводятся изменения по трудоустройству подростков с 14 лет. Школьникам теперь можно будет работать и в выходные дни во время каникул. По словам источника, юные россияне смогут в полной мере ощутить действие нововведений уже со следующего лета.
Ранее «МК» писал, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России планируется увеличить на 20%, до 27 тысяч рублей, что затронет доходы 4−5 миллионов граждан.
