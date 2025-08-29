Бензин на заправках закончился в населенных пунктах российского региона

В ряде населенных пунктов Хабаровского края возникли перебои с поставками автомобильного топлива. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
В частности, сегодня топливо полностью отсутствует в Советской Гавани и прилегающих территориях. Как отмечается в публикации, водители, прибывшие на заправочные станции, обнаружили на топливораздаточных колонках таблички с информацией об отсутствии бензина марок АИ-92 и АИ-95.
Ранее СМИ сообщали о значительных очередях на автозаправочных станциях в Спасском районе Приморского края. На фоне роста цен на топливо жители различных районов региона выстраиваются в длинные очереди для заправки транспортных средств.
Местные власти прокомментировали ситуацию, заявив о создании «искусственного ажиотажа» при появлении бензовозов. Министр энергетики региона Елена Шиш призвала жителей Приморья «проявить сознательность» и воздержаться от залива топлива в канистры после заправки автомобилей. Также она отметила увеличение числа туристов в регионе.
Читайте также: Эксперт раскрыл последствия ударов по нефтебазам и НПЗ Украины.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.