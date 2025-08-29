Бензин на заправках закончился в населенных пунктах российского региона

В частности, сегодня топливо полностью отсутствует в Советской Гавани и прилегающих территориях. Как отмечается в публикации, водители, прибывшие на заправочные станции, обнаружили на топливораздаточных колонках таблички с информацией об отсутствии бензина марок АИ-92 и АИ-95.