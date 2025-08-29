В Самарской области будет выбран постоянный оператор по обращению с ТКО

Проведение конкурсного отбора — одна из ключевых стадий формирования эффективно функционирующей, прозрачной системы обращения с ТКО в регионе. С 29 августа по 17 сентября проходит этап подачи заявок. Компании, претендующие на статус регоператора, обязаны представить пакет документов, соответствующий критериям, изложенным в конкурсной документации.