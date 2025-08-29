В Челябинскую область запретили ввозить казахстанский лук

Из соседнего Казахстана в регион пытались доставить 20 тонн слив и в общей сложности 40 тонн лука. Но при проверке выяснилось, что в грузовиках лишь у лежавших сверху мешков и ящиков были этикетки. А товар, спрятанный поглубже, промаркировать «забыли».