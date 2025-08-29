Раскрыты причины рекордного товарооборота России и Китая в последние два года

Двусторонний товарооборот между Россией и Китаем на протяжении двух лет стабильно превышает планку в 240 миллиардов долларов. Об этом в эксклюзивном интервью РИА «Новости» заявил посол Российской Федерации в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, обе страны осознанно выбрали курс на построение дружественных и взаимовыгодных отношений, последовательно наращивая деловое сотрудничество во всех отраслях.
Согласно информации Главного таможенного управления Китая, объем товарооборота между странами по итогам 2024 года увеличился на 1,9% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, достигнув рекордных 244,819 миллиарда долларов. За предыдущий год показатель вырос на 26,3%, составив 240,11 миллиарда долларов.
Моргулов пояснил, что даже при благоприятных внешнеэкономических условиях сохранить качественный прирост товарооборота было бы непросто из-за исключительно высокой базы предыдущих двух лет. Дипломат заключил, что удержать рекордные темпы роста взаимной торговли, заданные в предыдущие годы, было бы сложной задачей.
Читайте также: Стало известно о реальных целях западных санкций против России и Китая.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.