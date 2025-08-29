За торговлю алкоголем в Хабаровском крае 1 сентября будут штрафовать

По информации пресс-службы главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, на территории региона продажа любых видов горячительных напитков запрещена не только на День знаний, но и в Международный день защиты детей (1 июня) и в День молодёжи (последняя суббота июня).