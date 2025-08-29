За торговлю алкоголем в Хабаровском крае 1 сентября будут штрафовать

В Хабаровском крае 1 сентября будет введён запрет на розничную торговлю любой алкогольной продукцией. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ограничения призваны снизить чрезмерное потребление спиртного среди жителей региона в праздничные дни. При этом запрет не коснётся ресторанов, кафе и баров — там наливать могут сколько угодно.
По информации пресс-службы главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края, на территории региона продажа любых видов горячительных напитков запрещена не только на День знаний, но и в Международный день защиты детей (1 июня) и в День молодёжи (последняя суббота июня).
— В случае нарушения запрета к владельцам торговых точек будут применяться нормы кодекса об административной ответственности, что влечёт за собой наложение штрафов на должностных лиц — до 40 тысяч рублей, на организации — до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, — рассказала заместитель начальника главного управления регионального Госконтроля Инна Лаврук.
Отметим, что ограничения на торговлю алкоголем в ряд праздничных дат ввели в Хабаровском крае в 2015 году. При наличии информации о нарушении законодательства в сфере оборота спиртного местных жителей просят обращаться на «горячую линию» управления государственного контроля и лицензирования алкогольной продукции по телефону: