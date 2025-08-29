Часть россиян не сможет снять наличку из банкомата с 1 сентября

Причиной блокировки может стать любая нетипичная активность.
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила банковской безопасности, которые предоставят кредитным организациям право блокировать подозрительные операции с наличными. Если система заподозрит неладное, клиент не сможет снять через банкомат более 50 тысяч рублей в течение 48 часов. Как пояснила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, такое решение будет приниматься при признаках «нетипичного поведения».
К нетипичному поведению относят операции, совершаемые в ночное время, попытки снять крупные суммы или использование непривычных способов снятия, например, QR-кода вместо привычной карты. Также под подозрение попадут клиенты, которые перед операцией получили кредит, увеличили лимит по карте, перевели из другого банка или со вклада сумму более 200 тысяч рублей.
«Операцию заблокируют, если клиент в течение суток до операции получил заемные средства или перевел крупную сумму», — заявила Дайнеко в разговоре с «Газета.ru».
Банк также отреагирует на повышенную активность: звонки, СМС, сообщения в мессенджерах, в том числе от «Госуслуг» или незнакомых номеров, зафиксированные в течение шести часов до операции. Опасения вызывает недавняя смена номера телефона для банковской авторизации, наличие вредоносных программ на устройстве клиента или многократные ошибки при вводе PIN-кода.
Параллельно с этим у россиян появится возможность назначить доверенное лицо для подтверждения операций. Решение по одобрению или отклонению перевода нужно будет принять в течение 12 часов. Отказаться от использования этой опции можно будет только через сутки после подачи заявления.
Ранее Банк России обязал банки разъяснять клиентам причины блокировки карт. Кроме того, финансовые организации должны предоставлять клиентам всю информацию по разблокировке счетов.