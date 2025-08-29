Зарплаты учителям поднимут в Свердловской области

В Свердловской области проиндексируют зарплаты учителей. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер.
«В бюджете на 2025 год на образование направлено 208 млрд рублей. С 1 сентября мы проиндексируем заработную плату учителям в соответствии с ростом экономики», — рассказал Паслер. По его словам, на это выделено более 8 млрд рублей.
Ранее директор департамента образования Инна Гумбатова заявила ЕАН, что в школах Екатеринбурга самые «дефицитные» учителя — начальных классов, математики и иностранного языка. По ее словам, сейчас в школах открыто 139 вакансий учителей. Также не хватает педагогов по русскому языку, информатике, физике, технологии, биологии и литературе.
«Для решения проблем кадрового дефицита в общеобразовательных организациях проводится системная работа, которая включает предоставление меры материальной поддержки при заключении договора о целевом обучении, курсовую подготовку и переподготовку педагогов за счет целевых субсидий, сопровождение молодых педагогов опытными наставниками, возможность принимать участие в профессиональных конкурсах», — отметила Гумбатова.