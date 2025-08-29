Почти 8,5 млн тонн зерна намолотили в Беларуси

Вклад в общий каравай каждой области: Витебская — 822 тыс. т, Гомельская — 1012 тыс. т, Могилевская — 1153 тыс. т, Брестская — 1667 тыс. т, Гродненская — 1695 тыс. т, Минская — 2150 тыс. т.