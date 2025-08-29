Почти 8,5 млн тонн зерна намолотили в Беларуси

Брестская область получила рекордный урожай зерна.
«По оперативным данным, на 29 августа с полей страны намолочено 8 млн 499 тыс. т зерна вместе с рапсом», — рассказали в пресс-службе.
Вклад в общий каравай каждой области: Витебская — 822 тыс. т, Гомельская — 1012 тыс. т, Могилевская — 1153 тыс. т, Брестская — 1667 тыс. т, Гродненская — 1695 тыс. т, Минская — 2150 тыс. т.
Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 92% площадей, что составляет 2231 тыс. га.
Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,5 ц/га.
Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 606 тыс. т — 87% от плана.
Посеяно озимого рапса на зерно на площади 445 тыс. га (103% запланированного).
Вытереблено льна на 44 тыс. га, что составляет 93% запланированных площадей.
Заготовлено сена 398 тыс. т (55% плана), сенажа — 12 млн 530 тыс. т — 90% плана, в том числе в полимерной упаковке 410 тыс. т.
Травяных кормов заготовлено 3 млн 898 тыс. т. — 39% плана.
Картошки накопано уже более 42 тыс. т. Средняя урожайность выше прошлогодней на 77,1 ц/га.