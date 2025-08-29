В Красноярском крае продукты подешевели впервые за год

Больше всего подешевели куриные яйца. Цены на них снижаются семь месяцев подряд. За год стоимость яиц уменьшилась более чем на четверть благодаря увеличению объемов производства на местных и соседних птицефабриках. Также значительно подешевели овощи и фрукты: цены на перец и огурцы за год снизились на 12%, а на чеснок, помидоры, виноград и бананы стали ниже, чем год назад.