В Красноярском крае продукты подешевели впервые за год

В Красноярском крае впервые с августа 2024 года зафиксировано месячное снижение цен на продовольственные товары. Несмотря на это, в годовом выражении продукты подорожали сильнее всего. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
Больше всего подешевели куриные яйца. Цены на них снижаются семь месяцев подряд. За год стоимость яиц уменьшилась более чем на четверть благодаря увеличению объемов производства на местных и соседних птицефабриках. Также значительно подешевели овощи и фрукты: цены на перец и огурцы за год снизились на 12%, а на чеснок, помидоры, виноград и бананы стали ниже, чем год назад.
«География за последний год расширилась: это Пакистан, Иран, Чили, Бразилия. Традиционно много плодоовощной продукции везут к нам из Китая, Узбекистана, Казахстана, Армении и Киргизии. К июлю на прилавках появился неплохой местный урожай. Сыграло свою роль и укрепление рубля. Это привело к тому, что цены на овощи и фрукты растут медленнее или даже снижаются», — объяснил управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.
В то же время самым значительным в июле оказался рост цен на услуги, что в первую очередь связано с индексацией тарифов на ЖКУ.
В целом годовая инфляция в Красноярском крае замедлилась до 9,53%. Продукты за год подорожали на 13%, услуги — на 11%, а непродовольственные товары — на 5%. В целом по России инфляция составила 8,8%. В Центробанке отметили, что это все еще больше комфортного значения для жителей страны. А значит, процентные ставки будут оставаться высокими до той поры, пока целевой показатель инфляции не вернется к 4%.