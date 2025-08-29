Тарифы Трампа ударили по отправке посылок во всем мире

Из-за тарифов Трампа отправка посылок в США по всему миру лишается льгот. Таможенное ведомство начинает взимать пошлины в полном объеме в пятницу, поскольку Дональд Трамп отменил минимальные льготы для посылок стоимостью менее 800 долларов.
В пятницу в США официально прекратилось действие тарифного освобождения от пошлин на посылочные отправления стоимостью менее 800 долларов, что привело к росту издержек и нарушению моделей цепочки поставок для целого ряда предприятий, при этом представители администрации Трампа заявили, что это изменение будет постоянным.
Чиновники добавили, что в настоящее время действует шестимесячный переходный период, в течение которого отправители почтовых услуг могут выбрать фиксированную пошлину в размере от 80 до 200 долларов за посылку в зависимости от страны происхождения, пишет The Guardian.
Агентство таможенной и пограничной охраны США начало взимать обычные пошлины со всех импортируемых посылок по всему миру, независимо от их стоимости, после 12:01 утра по восточному времени в пятницу. Этот шаг расширяет отмену администрацией Трампа исключения «de minimis» для поставок из Китая и Гонконга, введенного ранее в этом году.
«Устранение президентом Трампом смертельной лазейки “de minimis” спасет тысячи жизней американцев, ограничив поток наркотиков и других опасных запрещенных предметов, и добавит до 10 миллиардов долларов в год поступлений от тарифов в нашу казну», — заявил журналистам торговый советник Белого дома Питер Наварро.
«Это необратимое изменение», — уверяет высокопоставленный представитель администрации, добавив, что любые попытки восстановить льготы для стран-надежных торговых партнеров были «обречены на провал».
Льгота de minimis действует с 1938 года и была увеличена с 200 до 800 долларов в 2015 году в качестве средства стимулирования роста малого бизнеса на рынках электронной коммерции.
Но прямые поставки из Китая резко возросли после того, как Дональд Трамп повысил тарифы на китайские товары во время своего первого президентского срока, создав новую бизнес-модель прямого обращения к потребителю для компаний электронной коммерции Shein и Temu.
Многие из этих посылок были ввезены без проверки, и администрация Трампа также обвинила это исключение в том, что оно позволило фентанилу и его прекурсорам попасть в США.
По оценкам американской таможни, количество посылок, на которые распространяется действие исключения de minimis, выросло почти в 10 раз — со 139 млн в 2015 финансовом году до 1,36 млрд в 2024 финансовом году.
Второй высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил, что таможенники собрали более 492 миллионов долларов дополнительных пошлин на посылки, отправленные из Китая и Гонконга, с тех пор как 2 мая были отменены их льготы. Чиновник сказал, что полные тарифные ставки будут применяться ко всем посылкам, отправляемым экспресс-перевозчиками, при этом фирмы будут взимать пошлины и оформлять документы.
Иностранные почтовые агентства могут выбрать сбор и обработку пошлин в зависимости от стоимости содержимого посылки или выбрать метод фиксированной ставки, взимая единый налог на основе «взаимных» тарифных ставок Трампа, действующих в настоящее время на товары из страны происхождения.
Согласно рекомендациям американской таможни, опубликованным в четверг, с посылок из стран, где ставки пошлин, введенных Трампом, ниже 16%, таких как Великобритания и Европейский союз, будет взиматься плата в размере 80 долларов, из стран, где ставки пошлин, введенных Трампом, ниже 16%, таких как Индонезия и Вьетнам, — 160 долларов, из стран, где ставки пошлин составляют от 16% до 25%, и 200 долларов из стран, где ставки пошлин превышают 25%, включая Китай, Бразилию, Индию и Канаду.