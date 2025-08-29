Тарифы Трампа ударили по отправке посылок во всем мире

Согласно рекомендациям американской таможни, опубликованным в четверг, с посылок из стран, где ставки пошлин, введенных Трампом, ниже 16%, таких как Великобритания и Европейский союз, будет взиматься плата в размере 80 долларов, из стран, где ставки пошлин, введенных Трампом, ниже 16%, таких как Индонезия и Вьетнам, — 160 долларов, из стран, где ставки пошлин составляют от 16% до 25%, и 200 долларов из стран, где ставки пошлин превышают 25%, включая Китай, Бразилию, Индию и Канаду.