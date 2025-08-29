Минздрав предупредил об участившихся случаях оказания медуслуг без лицензии

Как рассказала начальник управления контроля медицинский деятельности Минздрава Ирина Киреева, оказание медуслуг без лицензии человеком без медобразования, квалификации и опыта подвергает риску жизнь и здоровье клиентов.
И чаще всего это происходит на дому с использованием незарегистрированных лекарственных препаратов, медтехники и изделий медназначения, которые не разрешено применять в Беларуси. В Минздраве напомнили, что за предпринимательскую деятельность без лицензии предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Еще в профильном ведомстве сообщили, что медицинская деятельность без лицензии создает предпосылки для коррупционных рисков. Например, правоохранители установили, что медработник на протяжении двух лет регулярно делал инъекционную пластику и коррекцию без документов, подтверждающих легальность покупки лекарств и отражения выручки в кассе.
Доход от предпринимательской деятельности без госрегистрации и лицензии составил свыше 40 тыс. рублей. В Минздраве рассказали белорусам, что вся информация о лицензиях на медицинскую деятельность находится в Едином реестре лицензий на этих ресурсах: license.gov.by и лицензия.бел.
И если в этом реестре нет информации о лицензии на медицинскую деятельность по тем или иным услугам у индивидуального предпринимателя или юрлица, то, значит, документ ему не выдавали. Медикам получить информацию о лицензировании деятельности можно на официальном сайте Минздрава в разделе «Лицензирование».