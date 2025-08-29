Минздрав предупредил об участившихся случаях оказания медуслуг без лицензии

И если в этом реестре нет информации о лицензии на медицинскую деятельность по тем или иным услугам у индивидуального предпринимателя или юрлица, то, значит, документ ему не выдавали. Медикам получить информацию о лицензировании деятельности можно на официальном сайте Минздрава в разделе «Лицензирование».