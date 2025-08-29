В Уфе незначительно снизилась стоимость квартир в новостройках

В российских городах-миллионниках в августе медианная стоимость кв. м на первичном рынке увеличилась на 1,3% по сравнению с июлем и составила 190 тыс. руб. В этом месяце миллионниками с самой высокой средней ценой кв. м в новостройках стали Москва (472 тыс. руб. за кв. м), Санкт-Петербург (283 тыс. руб. кв. м), Казань (243 тыс. руб. за кв. м), Нижний Новгород (195 тыс. руб. за кв. м) и Уфа (178 тыс. руб. за кв. м).