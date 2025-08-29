В Омске открылся новый фуд-корт на Ленинском рынке

В крытой части Ленинского рынка завершены ремонтные работы, и новая зона общественного питания готова принять посетителей. Часть здания была переоборудована под фуд-корт, где отремонтированы помещения, улучшены коммуникации, установлены системы электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, а также уложено новое напольное покрытие и реконструирована фасадная группа.