Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске открылся новый фуд-корт на Ленинском рынке

Новая зона общественного питания с разнообразными кухнями откроется 30 августа с мастер-классами, дегустациями и подарками для посетителей.

Источник: соцсети

В крытой части Ленинского рынка завершены ремонтные работы, и новая зона общественного питания готова принять посетителей. Часть здания была переоборудована под фуд-корт, где отремонтированы помещения, улучшены коммуникации, установлены системы электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, а также уложено новое напольное покрытие и реконструирована фасадная группа.

Новый фуд-корт площадью 500 м² разделён на 12 секций, представляющих итальянскую, корейскую, азиатскую и восточную кухни, а также пекарню и кофейню. Общий зал может вместить 95 человек.

Технически пространство уже открыто для омичей, а официальное открытие состоится в субботу, 30 августа, в 12:00. В программе — мастер-классы, дегустация, игры с аниматорами и розыгрыш подарков.

Фуд-корт будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: ул. Рождественского, 6.