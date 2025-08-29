В Омске открылся новый фуд-корт на Ленинском рынке

В крытой части Ленинского рынка завершены ремонтные работы, и новая зона общественного питания готова принять посетителей. Часть здания была переоборудована под фуд-корт, где отремонтированы помещения, улучшены коммуникации, установлены системы электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, а также уложено новое напольное покрытие и реконструирована фасадная группа.
Новый фуд-корт площадью 500 м² разделён на 12 секций, представляющих итальянскую, корейскую, азиатскую и восточную кухни, а также пекарню и кофейню. Общий зал может вместить 95 человек.
Технически пространство уже открыто для омичей, а официальное открытие состоится в субботу, 30 августа, в 12:00. В программе — мастер-классы, дегустация, игры с аниматорами и розыгрыш подарков.
Фуд-корт будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 по адресу: ул. Рождественского, 6.