В Борисове мужчина пытался обменять подделанные $100

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове мужчина пытался обменять подделанные $100. Об этом БЕЛТА сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Источник: РИА "Новости"

В июле этого года в Борисове мужчина пришел в банк обменять валюту. Он передал кассиру три банкноты по $100. У специалиста возникли подозрения относительно подлинности одной из купюр, о чем он сообщил в милицию. Была назначена экспертиза.

В Борисовском межрайонном отделе ГКСЭ провели исследование. Эксперты выяснили, что одна банкнота выполнена способами цветной электрофотографической и плоской офсетной печати, а элементы защиты имитированы.

Мужчина пояснил, что унаследовал от родственника в России денежные средства в российских рублях. И будучи на территории соседнего государства, обменял их на доллары в одном из пунктов обмены валюты. Он не подозревал, что одна из выданных ему купюр является фальшивой.

По данному факту Борисовским РОСК возбуждено уголовное дело.

Судебные эксперты напоминают, что к основным признакам подделки относятся несоответствие размера банкноты, нечеткость цветопередачи изображений и мелких элементов на лицевой и оборотной сторонах, отсутствие водяного знака, трудночитаемость микротекста, расплывчатость красящего вещества и его растворимость при контакте с водой.