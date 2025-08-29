В Перми на 30 суток закрыли популярную у горожан столовую «У Клена»

В Перми судебные приставы приостановили деятельность столовой «У Клена» на ул. Хлебозаводской, 22, корп. 4/1. В точке общепита Роспотребнадзор ранее выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований, угрожающих жизни и здоровью людей.
Работники точки общепита обработку пищевого сырья и приготовление блюд меню осуществляли в одном помещении общей площадью 15 кв. метров без бактерицидного оборудования. Уборку помещений столовой проводили без дезинфицирующих средств.
Владелица точки общественного питания не вела гигиенический журнал сотрудников, проводила прием и хранение пищевой продукции без маркировок, не разработала технологические карты для приготовления блюд. В столовой также не был обеспечен производственный контроль и регистрация температуры хранения продуктов в холодильниках.
На основании поступивших материалов суд признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности столовой «У Клена» сроком на 30 суток.
Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району краевого ГУФССП России.