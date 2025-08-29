В Перми на 30 суток закрыли популярную у горожан столовую «У Клена»

Владелица точки общественного питания не вела гигиенический журнал сотрудников, проводила прием и хранение пищевой продукции без маркировок, не разработала технологические карты для приготовления блюд. В столовой также не был обеспечен производственный контроль и регистрация температуры хранения продуктов в холодильниках.