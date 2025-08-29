В Екатеринбурге снова подорожали популярные марки топлива

Так, заправиться бензином АИ-92 на станции Varta обойдется автовладельцам в 57,95 рубля за литр. Это на 0,69% больше, чем две недели назад. Тем временем на заправках «Опти» аналогичная марка топлива доступна по цене 58,45 рубля за литр, тогда как две недели назад его стоимость составляла 57,45 рубля. Прирост составил 1,74%.