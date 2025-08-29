В Екатеринбурге снова подорожали популярные марки топлива

Цены на автомобильное топливо в Екатеринбурге продолжают расти. 29 августа данные на онлайн-табло городских АЗС показали, что стоимость топлива марки АИ-92 за две недели выросла в среднем на 1%.
Так, заправиться бензином АИ-92 на станции Varta обойдется автовладельцам в 57,95 рубля за литр. Это на 0,69% больше, чем две недели назад. Тем временем на заправках «Опти» аналогичная марка топлива доступна по цене 58,45 рубля за литр, тогда как две недели назад его стоимость составляла 57,45 рубля. Прирост составил 1,74%.
Что касается топлива марки АИ-95, то оно также ощутимо прибавило в цене. Стоимость литра на заправках «Опти» достигла показателя в 62,25 рубля (+1,63%), а на АЗС Varta цена составила 61,95 рубля (+1,64%). Однако на АЗС «Лукойла» стоимость осталась прежней — 72,46 рубля за литр.
Цена дизельного топлива на заправках «Опти» поднялась до уровня 70,1 рубля за литр. На «Лукойле» стоимость осталась прежней — 72,46 рубля, в то время как на AЗС Varta дизель доступен по цене 70,15 рубля. Эта цена не менялась с 15 августа.