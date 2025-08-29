В Ростовской области запустили насосную станцию «Зверево»

Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.
По информации ведомства, станция обеспечит стабильность и надежность работы трубопроводной системы, а также улучшит работы нефтепроводов за счет создания необходимого давления. Запуск станции позволит увеличить производительность магистрального нефтепровода «Суходольная — Родионовская».
«После завершения строительства объекта и проведения проверочных мероприятий выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», — пояснили в пресс-службе.