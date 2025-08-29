Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области запустили насосную станцию «Зверево»

В Ростовской области завершилось строительство объекта капитального строительства «Внешнее электроснабжение. НПС “Зверево”. ТРУМН. Строительство». НПС «Зверево».

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

По информации ведомства, станция обеспечит стабильность и надежность работы трубопроводной системы, а также улучшит работы нефтепроводов за счет создания необходимого давления. Запуск станции позволит увеличить производительность магистрального нефтепровода «Суходольная — Родионовская».

«После завершения строительства объекта и проведения проверочных мероприятий выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации», — пояснили в пресс-службе.