В Ростовской области запустили насосную станцию «Зверево»

По информации ведомства, станция обеспечит стабильность и надежность работы трубопроводной системы, а также улучшит работы нефтепроводов за счет создания необходимого давления. Запуск станции позволит увеличить производительность магистрального нефтепровода «Суходольная — Родионовская».