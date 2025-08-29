Ричмонд
Сменился глава нацкомпании QazaqGaz

Астана. 29 августа. КазТАГ — Сменился глава АО «Национальная компания (НК) QazaqGaz», передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба премьер-министра РК

«Алибек Жамауов назначен председателем правления АО НК “QazaqGaz”, — сообщает в пятницу пресс-служба фонда “Самрук-Қазына”.

Жамауов с июля 2023 года был вице-министром энергетики, до этого в 2019—2020 годы был руководителем технической группы, затем в 2020—2023 годы — заместителем генерального директора ТОО «PSA», еще раньше в 2015—2019 годы занимал пост исполнительного директора ТОО «Жамбыл Петролеум».

Жамауов сменил на посту главы QazaqGaz Санжара Жаркешова, который руководил нацкомпанией с марта 2022 года.