Сменился глава нацкомпании QazaqGaz

Жамауов с июля 2023 года был вице-министром энергетики, до этого в 2019—2020 годы был руководителем технической группы, затем в 2020—2023 годы — заместителем генерального директора ТОО «PSA», еще раньше в 2015—2019 годы занимал пост исполнительного директора ТОО «Жамбыл Петролеум».