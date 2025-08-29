Казанским вертолетам «Ансат» грозят проверки из-за дефектов хвостового вала

После получения директивы Казанский вертолетный завод принял решение провести разовые проверки всех летательных аппаратов, которые находятся в эксплуатации. Для этого было издано техническое решение с технологической картой визуальных осмотров, а также с дополнительным контролем. Эти меры направлены на выявление возможных проблем до завершения расследования инцидента.