Казанским вертолетам «Ансат» грозят проверки из-за дефектов хвостового вала

Казанский вертолетный завод столкнулся с серьезными проблемами, связанными с безопасностью полетов. Согласно информации из телеграм-канала «Авиаторщина», все вертолеты «Ансат» могут пройти проверку из-за возможных дефектов хвостового вала.
Инцидент произошел 20 июня и касался учебно-тренировочной модификации «Ансат-У». В ходе расследования были обнаружены следы коррозии на хвостовом валу, что вызвало обеспокоенность у специалистов. Росавиация выпустила директиву, предписывающую провести проверку всех хвостовых валов вертолетов «Ансат».
После получения директивы Казанский вертолетный завод принял решение провести разовые проверки всех летательных аппаратов, которые находятся в эксплуатации. Для этого было издано техническое решение с технологической картой визуальных осмотров, а также с дополнительным контролем. Эти меры направлены на выявление возможных проблем до завершения расследования инцидента.
При обнаружении следов коррозии или вздутий лакокрасочного покрытия на хвостовых валах, они должны быть немедленно отстранены от эксплуатации и направлены в ремонт. Также это касается деталей, которые прошли комплекс мероприятий без замены труб.
