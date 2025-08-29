Строительство двух новых студенческих общежитий НГУ оценили в 10 млрд рублей

В июле 2024 года во время визита главы правительства РФ Михаила Мишустина в Новосибирск ректор НГУ сообщил, что вуз испытывает дефицит площадей для проживания студентов: не хватает около 2 тыс. мест. В тот же период губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить предложения по реализации третьей и четвертой очередей строительства кампуса НГУ.