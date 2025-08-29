Суд закрыл детский лагерь «Лето» под Новосибирском на 90 суток за нарушения

Не менее серьёзные проблемы были обнаружены в пищеблоке. Разделочный инвентарь хранился навалом, а к порционированию еды привлекались сотрудники, не имеющие на это права, включая саму предпринимательницу и фельдшера. Персонал не использовал одноразовые перчатки, а посуда и столовые приборы подавались детям мокрыми. В цехах отсутствовали раковины для мытья рук, не было мыла и средств для их высушивания.