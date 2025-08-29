Ричмонд
Суд закрыл детский лагерь «Лето» под Новосибирском на 90 суток за нарушения

Постановление не вступило в силу.

Искитимский районный суд Новосибирской области удовлетворил требование прокуратуры и приостановил деятельность детского оздоровительного лагеря «Лето» в селе Завьялово на 90 суток. Основанием для столь жёсткой меры послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие прямую угрозу жизни и здоровью детей.

Поводом для судебного разбирательства стала проверка, инициированная Искитимской межрайонной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя Анастасии Мудрицкой. Надзорное ведомство выявило критичные нарушения как в жилых корпусах, так и в организации питания.

В помещениях, где проживали дети, окна оказались намеренно приведены в нерабочее состояние — с них были сняты ручки, что делало невозможным проветривание. Отсутствовали москитные сетки и простейшие термометры для контроля температуры воздуха. Медпункт лагеря не был оборудован отдельным кабинетом для врача, а все процедуры, включая приём заболевших детей, проводились в одном помещении. Санитарное состояние жилых зон также не выдерживало критики: влажная уборка проводилась нерегулярно и некачественно, повсеместно фиксировались пыль и мусор.

Не менее серьёзные проблемы были обнаружены в пищеблоке. Разделочный инвентарь хранился навалом, а к порционированию еды привлекались сотрудники, не имеющие на это права, включая саму предпринимательницу и фельдшера. Персонал не использовал одноразовые перчатки, а посуда и столовые приборы подавались детям мокрыми. В цехах отсутствовали раковины для мытья рук, не было мыла и средств для их высушивания.

«Постановлением суда от 29.08.2025 индивидуальному предпринимателю Мудрицкой А. Ф. назначено административное наказание в виде приостановления деятельности загородного лагеря ДОЛ КД “Лето” в с. Завьялово на срок 90 суток», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Постановление не вступило в силу.