Челябинская область осталась в ТОП-10 регионов с самым дешевым бензином

Рейтинг регионов с наиболее доступным бензином сохранил своего лидера — первую строку продолжает занимать Курганская область (56 рублей 53 копейки). Вторая позиция по-прежнему за Алтайским краем. А вот замыкает топ-3 в июле Республика Татарстан (+1 пункт). На четвертой строке Томская область (-1 пункт). Пятое и шестое места остались за Омской и Челябинской областями (58 рублей 02 копейки) соответственно. На седьмую с заключительной позиции в июле 2025 перебралась Ульяновская область (+3 пункта). Восьмая строка, как и в июне, досталась Кемеровской области. Две же последние позиции за новичками рейтинга — Чеченской Республикой и Республикой Ингушетией (58 рублей 60 копеек и 58 рублей 42 копейки соответственно).