Челябинская область осталась в ТОП-10 регионов с самым дешевым бензином

Рейтинг представили специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг».
Повышение стоимости бензина на 1,4% и более зафиксировано в 46 субъектах РФ. Наибольший рост цен отмечен в Чукотском автономном округе (+8,6%) и Республике Тыва (+4,6%).
Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по стране в целом в июле 2025 года составила 61 рубль 08 копеек за литр (+ 83 копейки по сравнению с июнем 2025), на бензин марки АИ-92 — 57 рублей 89 копеек за литр (+ 85 копеек), АИ-95 — 63 рубля 12 копеек (+ 84 копейки), АИ-98 и выше — 84 рубля 55 копеек за литр (+ 13 копеек), на ДТ — 71 рубль 51 копейка (+ 0,02 ₽/литр по сравнению с июнем 2025).
Рейтинг регионов с наиболее доступным бензином сохранил своего лидера — первую строку продолжает занимать Курганская область (56 рублей 53 копейки). Вторая позиция по-прежнему за Алтайским краем. А вот замыкает топ-3 в июле Республика Татарстан (+1 пункт). На четвертой строке Томская область (-1 пункт). Пятое и шестое места остались за Омской и Челябинской областями (58 рублей 02 копейки) соответственно. На седьмую с заключительной позиции в июле 2025 перебралась Ульяновская область (+3 пункта). Восьмая строка, как и в июне, досталась Кемеровской области. Две же последние позиции за новичками рейтинга — Чеченской Республикой и Республикой Ингушетией (58 рублей 60 копеек и 58 рублей 42 копейки соответственно).
Не досчитались в июльском рейтинге регионов с самым доступным бензином двух республик — Коми и Хакасия, еще в июне входящих в его состав.