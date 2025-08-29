В Красноярске утвердили новую стоимость проезда

В Красноярске проезд подорожает уже 1 сентября. Соответствующие документы появились на сайте министерства тарифной политики края.
Теперь билет в автобусе будет стоить 48 рублей, а в электротранспорте (это трамваи, троллейбусы и электробусы) — 46 рублей. Согласно приказам, такая цена будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Ранее мы писали, что рост цен, по мнению властей, обусловлен инфляцией, стоимостью топлива, ростом зарплат водителей и кондукторов. Перевозчики и вовсе требовали увеличить стоимость проезда до 83 рублей.
Напомним, в прошлый раз цену на проезд поднимали летом 2024 года. Тогда билеты подорожали на восемь рублей — с 32 до 40 рублей в электротранспорте, а также с 36 до 44 в автобусах.