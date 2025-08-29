Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске утвердили новую стоимость проезда

Она начнет действовать уже 1 сентября.

В Красноярске проезд подорожает уже 1 сентября. Соответствующие документы появились на сайте министерства тарифной политики края.

Теперь билет в автобусе будет стоить 48 рублей, а в электротранспорте (это трамваи, троллейбусы и электробусы) — 46 рублей. Согласно приказам, такая цена будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ранее мы писали, что рост цен, по мнению властей, обусловлен инфляцией, стоимостью топлива, ростом зарплат водителей и кондукторов. Перевозчики и вовсе требовали увеличить стоимость проезда до 83 рублей.

Напомним, в прошлый раз цену на проезд поднимали летом 2024 года. Тогда билеты подорожали на восемь рублей — с 32 до 40 рублей в электротранспорте, а также с 36 до 44 в автобусах.