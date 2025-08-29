Ричмонд
Супруга Ивана Саввиди вошла в топ богатейших женщин России по версии Forbes

Киряки Саввиди, супруга известного ростовского предпринимателя Ивана Саввиди, впервые вошла в список богатейших женщин России по версии журнала Forbes, заняв 19-ю позицию с состоянием 500 миллионов долларов.

Основой её капитала стали активы семьи, консолидированные в «Агроком Холдинг».

В портфель активов входят производитель пластиковой упаковки «Атлантис-Пак», мясоперерабатывающий холдинг «Тавр», конгресс-центр «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» и офисный комплекс «Табачка. Центр». Крупнейшим активом является компания «Атлантис-Пак», которая по данным за 2024 год показала выручку 17,3 миллиарда рублей и чистую прибыль 3,9 миллиарда рублей.

Сам Иван Саввиди в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2025 года занимает 87-ю строчку с состоянием 1,6 миллиарда долларов. Его основные активы включают ростовскую группу «Агроком» и греческую «Димера Груп». Появление Киряки Саввиди в рейтинге подчеркивает растущее влияние ростовских предпринимателей на общероссийской бизнес-арене.