Супруга Ивана Саввиди вошла в топ богатейших женщин России по версии Forbes

Сам Иван Саввиди в рейтинге российских миллиардеров Forbes 2025 года занимает 87-ю строчку с состоянием 1,6 миллиарда долларов. Его основные активы включают ростовскую группу «Агроком» и греческую «Димера Груп». Появление Киряки Саввиди в рейтинге подчеркивает растущее влияние ростовских предпринимателей на общероссийской бизнес-арене.