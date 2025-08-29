С 1 сентября 2025 года студентам повысят стипендии

В связи с этим продолжается обсуждение возможности дальнейшего повышения выплат и развития грантовых программ для учащихся. Индексация стипендий — это ежегодная мера для защиты доходов студентов от инфляции, однако реальная покупательная способность этих выплат и их достаточность продолжают быть предметом общественных обсуждений в контексте качества и доступности российского высшего образования.