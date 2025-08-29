С 1 сентября 2025 года студентам повысят стипендии

С 1 сентября 2025 года российские студенты, аспиранты и ординаторы, обучающиеся очно на бюджетной основе, начнут получать стипендии с повышением на 7,6%, что соответствует уровню инфляции. Министерство науки и высшего образования России направило образовательным учреждениям рекомендации по индексации стипендий и установлению минимальных размеров выплат, которые нельзя снижать.
Минимальный размер академической стипендии для учащихся вузов будет составлять 2 224 рубля в месяц. Социальная стипендия, которая выплачивается определённым льготным категориям, будет равна 3 340 рублей. Для аспирантов размер стипендии зависит от направления подготовки.
По утверждённым научно-педагогическим направлениям это будет 10 513 рубле. Ординаторы получат 11 157 рублей, а ассистенты-стажёры 4 380 рублей. Важно понимать, что эти суммы являются минимальными, и вузы могут выплачивать своим студентам большие стипендии за счет собственных фондов.
Академическая стипендия предназначена для студентов, которые учатся на бюджете и сдают сессию без троек и задолженностей. Первокурсники начинают получать её уже с первого дня обучения, пока не будут известны результаты первой сессии.
Социальная стипендия назначается вне зависимости от успеваемости таким категориям, как дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, малоимущие студенты и другие. Для её оформления требуется предоставить подтверждающий статус документ из органов социальной защиты.
Кроме базовой стипендиальной системы, существует также система повышенных и именных стипендий, которые стимулируют студентов к успехам в учебе, науке, спорте и творчестве. Размер повышенной академической стипендии в каждом вузе определяется самостоятельно и может значительно отличаться.
Так, стипендия Президента РФ увеличена до 30 000 рублей в месяц Она выдается наиболее талантливым студентам на конкурсной основе. Размер стипендии Правительства РФ вырос до 20 000 рублей. Именные стипендии, которые учреждаются фондами, компаниями и регионами, имеют разнообразные размеры и условия получения.
Заместитель председателя комитета Совфеда по науке Людмила Скаковская и образованию отметила, что несмотря на индексацию, проблема полноценной поддержки студентов все еще остается актуальной. Стипендии зачастую не покрывают всех расходов на обучение и проживание.
В связи с этим продолжается обсуждение возможности дальнейшего повышения выплат и развития грантовых программ для учащихся. Индексация стипендий — это ежегодная мера для защиты доходов студентов от инфляции, однако реальная покупательная способность этих выплат и их достаточность продолжают быть предметом общественных обсуждений в контексте качества и доступности российского высшего образования.