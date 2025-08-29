Исторический центр Перми у экопарка планируют застроить по программе КРТ

В документе заметно, что под КРТ попадает частный сектор, расположенный рядом с экологическим парком Егошиха в историческом центре города. Сейчас на территории расположены малоэтажные индивидуальные дома, а также достопримечательность Трамвайный мост (ранее в этом месте были действующие трамвайные пути).