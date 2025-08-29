Ричмонд
Исторический центр Перми у экопарка планируют застроить по программе КРТ

Частные дома подлежат изъятию и сносу.

Застройка исторического центра Перми возле экологического парка Егошиха запланирована по программе КРТ, сообщает общественный деятель Денис Галицкий.

Об этом пермский активист рассказал в своём телеграм-канале днём 29 августа. Информация о появлении новой зоны комплексного развития территории появилась на сайте Минимущества Пермского края, где был опубликован проект соответствующего приказа.

Из документа следует, что развитие зоны жилой застройки хотят провести в микрорайоне Городские горки и вдоль Северной дамбы в микрорайоне Разгуляй. Общая площадь составляет более 15,9 гектара. В приложении к проекту приказа также добавлена карта территорий, подлежащих комплексному развитию.

В документе заметно, что под КРТ попадает частный сектор, расположенный рядом с экологическим парком Егошиха в историческом центре города. Сейчас на территории расположены малоэтажные индивидуальные дома, а также достопримечательность Трамвайный мост (ранее в этом месте были действующие трамвайные пути).

Общественник Денис Галицкий отметил, что согласно проекту этажность территории должна сохраниться, но облик исторической территории изменится.