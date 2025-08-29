Российские поезда планируют собирать в Беларуси

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Крупнейший в России производитель подвижного состава для железных дорог «Трансмашхолдинг» (ТМХ) заинтересован в открытии в Беларуси сборочного предприятия, заявил гендиректор компании Кирилл Липа.
Он рассказал, что сейчас все заводы в России подобного профиля очень сильно загружены, и свободных мощностей нет.
«Поэтому мы готовы локализовать свое производство в Беларуси (…) В частности, в качестве потенциальной площадки рассматривается депо в Барановичах. Мы открыты», — цитирует руководителя ТМХ газета «СБ. Беларусь сегодня».
По его словам, такое развитие событий зависит от двух факторов: постоянных заказов со стороны ключевых покупателей в Беларуси (Минский метрополитен и Белорусская железная дорога — Sputnik), а также финансовых возможностей.
«Как только будет заявлено, мы сразу развернем сборочное производство», — добавил Липа.
Гендиректор «Трансмашхолдинга» напомнил, что компания в прошлом году поставила первые поезда для минского метро. Они курсируют по Зеленолужской линии («зеленая» ветка). Уже поставлено 28 вагонов, в планах до конца 2025-го — еще 20.
Ранее министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович заявлял, что Минтранс и БЖД прорабатывают вопрос о запуске совместного белорусско-российского производства на мощностях завода Stadler под Минском.