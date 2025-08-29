Мукомольный завод перемололи жернова времени. Смольный прощается с долгостроем времен Валентины Матвиенко

Немецкое оборудование, которое было приобретено в 2010 году и 15 лет пролежало неиспользованным, планируют выставить на продажу. Однако сперва его предстоит снова оценить. Сложность в том, что это придется сделать, не вскрывая вакуумную упаковку. Дело в том, что пока оборудование остается запечатанным, оно считается новым. «Срок хранения формально не идет», — пояснил чиновник. Однако перед продажей нужно еще раз убедиться, что ничего не пропало и комплектация полная. Эту задачу хотят решить с помощью мобильного досмотрового комплекса, отметил Александр Ситов.
Хождение по мукам.
Мукомольный комбинат — один из самых масштабных долгостроев Смольного. Еще при Валентине Матвиенко в 2010 году подведомственное городскому правительству ГУП «Продовольственный фонд» приобрело мукомольное оборудование немецкой фирмы Bühler AG и арендовало площади на проспекте Обуховской Обороны, 7, у ООО «Невская мельница». Но оказалось, что они непригодны для размещения современного (на тот момент) оборудования.
В 2017 году было решено, что новый мукомольный комбинат мощностью 1,2 тыс. тонн зерна в сутки возведет ООО «Агро-М» по концессионной схеме к 2022 году. Был даже подобран участок в промзоне «Парнас». Но уже в 2018 году инвестор покинул проект, сославшись на изменения в составе учредителей.
В начале 2019 года о простаивающем оборудовании чиновникам напомнили коллеги из комитета по контролю за имуществом Петербурга. Ведомство предложило или расстаться с мельницей, расходы на хранение которой уже скоро как 10 лет оплачивает бюджет, или найти ей применение.
Но чиновники утверждали, что завод все-таки нужен. В итоге было принято решение построить новое здание мукомольного комбината рядом с историческим элеватором на проспекте Обуховской Обороны, 7Ж, тем более что участок находился в собственности города и до марта 2026 года передан в распоряжение «Продовольственного фонда».
Предполагалось, что комплекс будет включать производственный корпус с мельницей, лабораторией и черными закромами, корпус бестарного хранения муки, а также склады для тарных грузов, бункеры и устройства отпуска продукции на ж/д и автомобильный транспорт. Производительность должна составить 900 тонн в сутки. Предприятие будет производить 15 наименований продукции, включая несколько видов пшеничной и ржаной муки, манную крупу, отруби, корма.
Изначально проектирование должно было начаться в 2021 году. Стоимость работ оценивалась в 70 млн рублей, но на конкурс заявился лишь один участник, и его заявка не соответствовала критериям. После того как цену подняли более чем вдвое, торги состоялись. Компания «Архитектурно-конструкторское бюро Монолит», которая стала победителем, вызвалась выполнить работы за 159 млн рублей. Сдать проект нужно было до конца 2025 года, но в марте контракт был расторгнут по соглашению сторон «в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения».
Что будет с ГУП «Продовольственный фонд».
Идея «Продовольственного фонда» — создание запасов для обеспечения продовольственной безопасности Петербурга, например в случае возникновения ЧС или каких-то неожиданных ценовых колебаний на рынке. Но поскольку зерно имеет срок годности, часть продукции время от времени реализуется на рынке — уже в виде муки, а закрома пополняются новыми поставками. Сейчас помол осуществляется в здании на проспекте Обуховской Обороны, арендованном у компании «Невская мельница» (с ноября 2024 года принадлежит предпринимателю Андрею Каткову). Однако ГУП, несмотря на городскую субсидию, работало в минус. В 2024 году при выручке в 1 млрд рублей «Продовольственный фонд» получил убыток в 202,5 млн рублей.
Вопрос о том, зачем город занимается производством муки, тратя на это средства налогоплательщиков, хотя на рынке этой деятельностью занимаются коммерческие компании, не раз поднимался на различных площадках. Как пояснял губернатор Александр Беглов, отпускная цена муки у «Продовольственного фонда» на 5% ниже, чем у других мельниц, что «позволяет избежать монополизации рынка и не допустить существенного роста цен на муку и удорожания хлеба». Однако хлеб продолжает дорожать, несмотря на «демпинг» «Продовольственного фонда».
В начале 2025 года стало известно, что ГУП «Продовольственный фонд» реорганизуется в ГБУ. По словам Александра Ситова, в новом качестве фонд будет хранить только запасы зерна, но не муки. «Новое учреждение будет “есть” [бюджетных средств] меньше, чем предыдущее», — пояснил он.
На его содержание в 2026 году комитет запросил в ходе нулевых чтений 210 млн рублей. Для сравнения, в 2025 году расходы на содержание ГУП составили 280 млн рублей, из которых 215 млн рублей было предусмотрено на операционную деятельность и еще 65 млн — на проведение противоаварийных работ по ремонту исторического элеватора.