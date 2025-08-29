Мукомольный завод перемололи жернова времени. Смольный прощается с долгостроем времен Валентины Матвиенко

Немецкое оборудование, которое было приобретено в 2010 году и 15 лет пролежало неиспользованным, планируют выставить на продажу. Однако сперва его предстоит снова оценить. Сложность в том, что это придется сделать, не вскрывая вакуумную упаковку. Дело в том, что пока оборудование остается запечатанным, оно считается новым. «Срок хранения формально не идет», — пояснил чиновник. Однако перед продажей нужно еще раз убедиться, что ничего не пропало и комплектация полная. Эту задачу хотят решить с помощью мобильного досмотрового комплекса, отметил Александр Ситов.