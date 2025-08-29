Ричмонд
В минтарифов объяснили, почему проезд в Красноярске подорожает по-разному

Цены на билеты в электротранспорте вырастут сильнее, чем в автобусах.

В Красноярске цены за проезд в электротранспорте вырастут сильнее, чем за проезд в автобусах. Чем это обосновано — ответил министр тарифной политики края Александр Ананьев журналистам «7 канала Красноярск».

Напомним, ранее в городе утвердили новую цену на проезд. Так, билет в автобусе подорожал на четыре рубля до 48, а в электротранспорте (это трамваи, троллейбусы и электробусы) — на шесть рублей до 40.

«Цены на проезд в автомобильном транспорте выросли в рамках инфляции. Рост цены проезд в электротранспорте обусловлен принятием решения правительства РФ о двойном увеличении тарифа на электроэнергию в Красноярском крае в этом году», — рассказал Александр Ананьев.

Новые тарифы начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Следующее увеличение цены произойдет не раньше 1 января 2027 года.