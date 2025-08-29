Технопром продемонстрировал в Новосибирске прорывные вещи в медицине

Среди реализованных проектов: 47 в области сельского хозяйства, 40 в медицине, 9 в экологии. СиббиоНОЦ осуществляет межрегиональное сотрудничество, заключив соглашения с Белгородской областью и НОЦ Республики Башкортостан; в состав участников входят организации из других регионов, включая Пермский государственный университет. В числе прорывных проектов: создание технологии получения противоопухолевого препарата, биоразлагаемых гелей для почвы и материалов для гибких OLED-дисплеев. Господдержку получили 32 инновационных проекта на общую сумму 186 млн рублей, включая разработку аппарата «Волна» и оборудования для фертигации. В 2024 году в реестр инновационной продукции вошли 14 новых разработок СиббиоНОЦ. Созданы центры развития компетенций, где прошли обучение более 2500 человек.