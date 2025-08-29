Технопром продемонстрировал в Новосибирске прорывные вещи в медицине

На форуме «Технопром» были продемонстрированы перспективные разработки сибирского научно-образовательного центра, включая средства для ускоренного восстановления тканей и системы, моделирующие функции головного мозга. Об этом сообщил телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».
В рамках обмена опытом представители ключевых научно-образовательных центров России обсудили на данном мероприятии вопросы реализации инновационных проектов и поддержки научной деятельности в регионах.
Одним из мероприятий стал круглый стол, посвященный успешным практикам работы научно-образовательных центров (НОЦ) в регионах РФ. Основной темой обсуждения стало значение НОЦ в развитии технологий, внедрении инноваций и подготовке квалифицированных специалистов для высокотехнологичных отраслей.
Центральной темой круглого стола стал опыт создания и развития Сибирского биотехнологического НОЦ (СиббиоНОЦ) в Новосибирской области. Ирина Мануйлова представила достижения центра за пятилетний период, приведя конкретные примеры реализуемых проектов.
Она отметила, что СиббиоНОЦ стал эффективным инструментом для объединения ресурсов в сфере биотехнологий, позволив реализовать 96 проектов от 90 организаций, привлечь финансирование и добиться значимых результатов. В качестве примеров были приведены разработки нового геля для лечения ран, материалов для органической электроники и нейроморфных устройств, а также технологии повышения эффективности трансплантации костного мозга.
Среди реализованных проектов: 47 в области сельского хозяйства, 40 в медицине, 9 в экологии. СиббиоНОЦ осуществляет межрегиональное сотрудничество, заключив соглашения с Белгородской областью и НОЦ Республики Башкортостан; в состав участников входят организации из других регионов, включая Пермский государственный университет. В числе прорывных проектов: создание технологии получения противоопухолевого препарата, биоразлагаемых гелей для почвы и материалов для гибких OLED-дисплеев. Господдержку получили 32 инновационных проекта на общую сумму 186 млн рублей, включая разработку аппарата «Волна» и оборудования для фертигации. В 2024 году в реестр инновационной продукции вошли 14 новых разработок СиббиоНОЦ. Созданы центры развития компетенций, где прошли обучение более 2500 человек.