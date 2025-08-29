Ростовские аграрии из-за неурожая подсолнечника теряют 600 млн рублей

По словам Владимира Абрамова, специализирующимся на масличной культуре хозяйствам в этом сезоне заработать на ней не удастся. «Нам он давал почти половину прибыли. В прошлом году, например, выручка от реализации подсолнечника была порядка 800 млн руб., в этом году хорошо, если будет 200 млн руб., так что цель одна — не обанкротиться», — сообщил руководитель хозяйства.