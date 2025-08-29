Правительство РФ списало 3,5 млрд рублей долгов Нижегородской области

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков.
Списание стало возможным в рамках действующих правил, позволяющих регионам в 2025—2029 годах освободиться от двух третей долгов, сформированных по состоянию на 1 марта 2024 года. Однако для этого предусмотрены жесткие условия: не менее половины списываемых средств должно быть направлено на развитие инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оставшиеся средства допустимо использовать на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, реализацию инвестиционных инициатив и развитие опорных населенных пунктов.
Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в июне одобрил заявку Нижегородской области на списание задолженности в размере 46,5 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда рублей касаются расходов, произведенных в 2024 году. Эти средства были направлены на конкретные проекты, соответствующие установленным критериям. В частности, значительная часть суммы пошла на замену лифтов в многоквартирных домах. Также были профинансированы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, развитие инфраструктуры в ключевых населенных пунктах и обновление подвижного состава общественного транспорта.
По словам Егора Полякова, списание позволило снизить прогнозируемый объем государственного долга региона на конец 2025 года на 1,8%. Власти области намерены продолжить работу с Министерством финансов России, чтобы в последующие годы добиться дополнительного сокращения долговой нагрузки. При сохранении действующих условий это может привести к снижению госдолга еще на 20% по сравнению с уровнем 2025 года.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области частично погасили задолженность перед коммерческими банками на 4,2 млрд рублей.