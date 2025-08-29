Правительство РФ списало 3,5 млрд рублей долгов Нижегородской области

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в июне одобрил заявку Нижегородской области на списание задолженности в размере 46,5 миллиарда рублей, из которых 3,5 миллиарда рублей касаются расходов, произведенных в 2024 году. Эти средства были направлены на конкретные проекты, соответствующие установленным критериям. В частности, значительная часть суммы пошла на замену лифтов в многоквартирных домах. Также были профинансированы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, развитие инфраструктуры в ключевых населенных пунктах и обновление подвижного состава общественного транспорта.