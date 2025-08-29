Ричмонд
Систему «Безопасный город» продолжат развивать в Новосибирске

Об этом рассказали разработчики системы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске планируют развивать систему «Безопасный город», которая помогает оперативно выявлять ЧП в городе, а также искать пропавших детей. Об этом на «Технопроме-2025» эксклюзивно для КП-Новосибирск рассказал Владимир Высоцкий, заместитель генерального директора компании AT Consulting, которая занималась разработкой системы.

— «Безопасный город» спустя некоторое время накопит определенную базу знаний. Реагирование будет молниеносным. В дальнейшем это будет более оперативная отработка ЧП, — поделился он.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что на «Технопроме» рассказали о будущем системы «Безопасный город». Комплекс «Безопасный город» и цифровые транспортные платформы помогут быстрее реагировать и снижать пробки.