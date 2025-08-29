Систему «Безопасный город» продолжат развивать в Новосибирске

В Новосибирске планируют развивать систему «Безопасный город», которая помогает оперативно выявлять ЧП в городе, а также искать пропавших детей. Об этом на «Технопроме-2025» эксклюзивно для КП-Новосибирск рассказал Владимир Высоцкий, заместитель генерального директора компании AT Consulting, которая занималась разработкой системы.