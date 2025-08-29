Администрация Перми проверит работу «умных остановок» общественного транспорта

27 августа телеграм-канал «ЧП Пермь» опубликовал сообщение о том, что на «умной» остановке «Юнгородок» мужской голос начал задавать вопросы. На видеозаписи слышно, как неизвестный спрашивает, слышно ли его собеседнице.