Банки Казахстана вскоре вернут государству десятки миллиардов тенге

«Это очень хорошее начинание. В ближайшее время ряд других банков, я не буду говорить каких, начнет возврат государственной помощи. Это будут суммы в десятки миллиардов тенге. Поэтому переговоры с банками, у которых есть госпомощь, были достаточно конструктивными. Мы благодарны за понимание и общегосударственную позицию», — отметил Сулейменов.
Напомним, 11 августа стало известно, что Банк ЦентрКредит вернул оставшиеся 30 млрд тенге, которую получил в 2017 году в рамках Программы повышения финансовой устойчивости. Общая сумма госпомощи составляла 60 млрд тенге. Средства были выданы под 4% годовых с условием полного возврата до 2032 года.
22 августа Bank RBK сообщил, что вернет 37,3 млрд тенге госпомощи и для этого выкупит субординированные купонные облигации.
В начале марта 2025 года Сулейменов заявлял, что пять казахстанских банков не вернули государству 1,4 трлн тенге государственной помощи. Речь идет о Bank RBK, Alatau City Bank, Евразийском банке, Нурбанке и Банке ЦентрКредит. На текущий момент должниками остались четыре банка.
«Курсив» подробно писал, сколько должен государству каждый из этих банков. С 2023 года возврат госпомощи является условием выплаты дивидендов акционерам.