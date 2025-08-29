Банки Казахстана вскоре вернут государству десятки миллиардов тенге

«Это очень хорошее начинание. В ближайшее время ряд других банков, я не буду говорить каких, начнет возврат государственной помощи. Это будут суммы в десятки миллиардов тенге. Поэтому переговоры с банками, у которых есть госпомощь, были достаточно конструктивными. Мы благодарны за понимание и общегосударственную позицию», — отметил Сулейменов.