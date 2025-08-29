Politico рассказала о секретных заводах по производству дронов на Украине

Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems организовал секретные производственные цеха на территории Украины, сообщает издание Politico по итогам интервью с директором компании по развитию бизнеса и связям с правительством Маттиасом Лехна и исполнительным директором Quantum Systems Ukraine Александром Бережным.
Издание напоминает, что разведывательные беспилотники Vector от Quantum Systems были среди помощи, переданной Украине в первые недели после ввода российских войск в 2022 году. В течение следующих трех лет Quantum Systems решила открыть собственное производство в стране — в дополнение к существующим цехам в Германии, США и Австралии.
Несмотря на проблемы с бюрократией, главным препятствием для успешного производства на Украине остаются боевые действия. «Украина — самая большая страна в Европе по площади, но для российских ракет это, к сожалению, маленькая страна», — рассказал Politico Бережной.
В нынешних условиях такие компании, как Quantum Systems, обязаны минимизировать риски, распределяя производство по всей территории Украины, а также сотрудничая со своими заводами в безопасных европейских странах, отмечает Politico. Таким образом немецкий производитель смог увеличить производство с 40 до 80 дронов в месяц на своих «секретных объектах» по всей Украине, тогда как заводы в Германии производят 120 дронов в месяц.
Присутствие иностранных производителей военной техники на Украине представляется крайне важным с учетом продолжающейся гонки вооружений с Россией, пишет Politico. В Quantum Systems завили, что продолжат наращивать производство на территории Украины, а также развивать взаимодействие со своими заводами в Германии.
«Хотя немецкая инженерия точна, иногда она должна искать решения, требующие больше времени, потому что у нас в Германии есть время. Но я думаю, что сочетание чувства безотлагательности здесь на Украине с немецким инженерным мастерством, все это складывается здесь идеальным образом», — отметил Лехна.
Назначенная в июле премьер-министром Украины Юлия Свириденко рассказывала, что правительство планирует углубить сотрудничество с США в вопросе совместного производства дронов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил американскому коллеге Дональду Трампу «мегасделку», в рамках которой Вашингтон купит у Киева беспилотники, проверенные в боевых условиях, а украинская сторона будет закупать у Соединенных Штатов оружие.
Ранее Зеленский отмечал, что на Украине уже запущено промышленное производство дронов-перехватчиков. Цель — производить до тысячи беспилотников ежедневно. «Цена вопроса», по словам украинского президента, — $6 млрд.
Власти России осуждают поставки вооружений Украине. Минобороны регулярно отчитывается о перехвате украинских беспилотников.