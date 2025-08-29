Ричмонд
Омская область попала в число регионов с самым дешевым бензином

В целом по стране, как и в нашем регионе, бензин подорожал.

Источник: Комсомольская правда

Аналитическое агентство «ПромРейтинг» проанализировало динамику цен на бензин за июль. В целом за прошедший месяц автомобильное топливо подорожало по стране в среднем на 1,4%. Сильнее всего — на 8,6% — оно прибавило в Чукотском автономном округе и Республике Тыва — 4,6%.

При этом удешевление бензина не было зафиксировано нигде. Однако Омская область, по оценке аналитиков, попала в число регионов с самым дешевым бензином, где его стоимость ниже, чем в среднем по России.

Омская область со значением 55, 60 рублей за литр занимает в этом рейтинге пятую строчку. Самая дешевая цена на бензин — 54, 20 рублей за литр была в июле в Курганской области. Вторую, третью и четвертую строчку в списке регионов с самым дешевым бензином занимают Алтайский край, республика Татарстан и Томская область.